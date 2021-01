Κοινωνία

Πρωτοχρονιά - lockdown: πειθάρχησαν στα μέτρα οι Έλληνες

Τι έδειξαν στα στοιχεία από τους ελέγχους την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Γιατί δηλώνει ικανοποίηση η ΕΛΑΣ.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Χωρίς παρατράγουδα και χωρίς ρεβεγιόν με πολύ κόσμο άλλαξαν τη χρονιά οι Έλληνες, ενώ ικανοποιημένοι δηλώνουν στην Αστυνομία από τη συμπεριφορά των πολιτών τη χθεσινή μέρα, με τους περισσότερους να πειθαρχούν στα μέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, καμία καταγγελία για πάρτι δεν δέχθηκε η Αστυνομία το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, ενώ και οι ένστολοι που ήταν στους δρόμους δεν αντιλήφθηκαν κάποια εκδήλωση, που να είναι αντίθετο με τα μέτρα της κυβέρνησης.

Σε όλη την επικράτεια χθες έγιναν από τους αστυνομικούς περίπου 78000 έλεγχοι, βεβαίωσαν πρόστιμα για άσκοπες μετακινήσεις σε 1370 περιπτώσεις, ενώ 281 πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα, επειδή δεν φορούσαν μάσκα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν και σε οκτώ συλλήψεις. Οι πέντε από αυτές σε περιοχή της Μαγνησίας, όπου ένα ζευγάρι είχε ενοικιάσει διαμέρισμα και το είχε μετατρέψει σε καζίνο με φρουτάκια. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και τρεις πελάτες, τους οποίους επίσης συνέλαβαν.