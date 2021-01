Πολιτική

“Καλή Χρονιά” ευχήθηκε ο Μητσοτάκης με μία οικογενειακή φωτογραφία (εικόνες)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό και τα παιδιά του έστειλαν τις δικές τους ευχές για το νέο έτος. Δείτε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

Ανήμερα Πρωτοχρονιάς και ο πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε τις δικές του ευχές για το νέο έτος.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ανέβασε μια οικογενειακή φωτογραφία με την σύζυγό του Μαρέβα, και τα παιδιά του Σοφία, Δάφνη και Κωνσταντίνο.

«Καλή χρονιά! Με υγεία και αισιοδοξία», έγραψε στο Facebook ο πρωθυπουργός της χώρας.