Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: για κενά στις παραδόσεις του εμβολίου προειδοποιεί η BioNTech

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι καθυστερήσεις έχουν προκαλέσει αγανάκτηση στη Γερμανία, όπου κάποιες επαρχίες χρειάστηκε να κλείσουν προσωρινά τα εμβολιαστικά τους κέντρα!

Η φαρμακευτική εταιρεία BioNTech συνεργάζεται με τη Pfizer προκειμένου να ενισχύσουν την παραγωγή του εμβολίου τους κατά της covid-19, επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Ουγκούρ Σαχίν, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να υπάρξουν κενά στις παραδόσεις μέχρι να αρχίσουν να διανέμονται και άλλα εμβόλια.

Η γερμανική startup κέρδισε την κούρσα του εμβολίου, καθώς το δικό της ήταν το πρώτο που έλαβε έγκριση για χρήση, όμως παρατηρούνται καθυστερήσεις στη διανομή των εμβολίων στην ΕΕ, οι οποίες οφείλονται μεταξύ άλλων στη σχετικά μικρή παραγγελία που έχουν κάνει οι Βρυξέλλες και την καθυστέρηση στην έγκριση άλλων εμβολίων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Οι καθυστερήσεις έχουν προκαλέσει αγανάκτηση στη Γερμανία, όπου κάποιες επαρχίες χρειάστηκε να κλείσουν προσωρινά τα εμβολιαστικά κέντρα μερικές ημέρες αφού ξεκίνησε η εκστρατεία εμβολιασμού στις 27 Δεκεμβρίου. “Αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν δείχνουν καλά, φαίνεται να υπάρχει ένα κενό διότι δεν υπάρχουν άλλα εγκεκριμένα εμβόλια και πρέπει να καλύψουμε το κενό με το δικό μας”, εξήγησε ο Σαχίν μιλώντας στο γερμανικό περιοδικό Spiegel. Το εμβόλιο που ανέπτυξε η εταιρεία Moderna αναμένεται να λάβει την έγκριση του ΕΜΑ στις 6 Ιανουαρίου.

Ο Γερμανός υπουργός Υγείας Γενς Σπαν έχει ζητήσει επίσης από τον ΕΜΑ να εγκρίνει άμεσα και το εμβόλιο που έχουν αναπτύξει το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε συνεργασία με την AstraZeneca, το οποίο έλαβε άδεια στη Βρετανία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Το χρονοδιάγραμμα έγκρισης του συγκεκριμένου εμβολίου από την ΕΕ παραμένει ασαφές. Ο Σαχίν σημείωσε ότι το εμβόλιο της BioNTech θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση του νέου, μεταλλαγμένου στελέχους του κορονοϊού που πρωτοεντοπίστηκε στη Βρετανία και φαίνεται να είναι πιο μεταδοτικό. “Ελέγχουμε αν το εμβόλιό μας μπορεί να εξουδετερώσει και αυτό το στέλεχος, σύντομα θα γνωρίζουμε περισσότερα”, τόνισε. Όταν ρωτήθηκε πώς θα αντιμετωπιστεί μια σοβαρή μετάλλαξη του κορονοϊού, ο Σαχίν απάντησε ότι το εμβόλιο μπορεί να τροποποιηθεί μέσα σε διάστημα έξι εβδομάδων για να τη αντιμετωπίζει, αν και αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να λάβει εκ νέου έγκριση από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Τόσο ο Σαχίν όσο και η σύζυγός του Οζλέμ Τουρετσί, που συνίδρυσαν τη BioNTech, κατηγόρησαν την ΕΕ για την απόφασή της να κάνει παραγγελίες από διάφορα εμβόλια, με την ελπίδα ότι θα εγκριθούν γρήγορα περισσότερα από ένα. Οι ΗΠΑ παρήγγειλαν 600 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου των Pfizer/BioNTech τον Ιούλιο, ενώ η ΕΕ περίμενε ως τον Νοέμβριο για να παραγγείλει τις μισές. “Κάποιες στιγμή έγινε φανερό ότι δεν θα είναι εφικτό να παραδώσουμε (τα εμβόλια) τόσο γρήγορα”, παραδέχθηκε η Τουρετσί στο Spiegel. “Όμως πλέον ήταν αργά να γίνουν νέες παραγγελίες”

Η BioNTech ελπίζει να ξεκινήσει νέα γραμμή παραγωγής στο Μάρμπουργκ της Γερμανίας τον Φεβρουάριο, η οποία θα παρασκευάσει 250 εκατομμύρια δόσεις το πρώτο μισό του 2021, σημείωσε ο Σαχίν. Εξάλλου ο ίδιος δήλωσε ότι η BioNTech εξετάζει τρόπους να καταστήσει πιο εύκολη τη διατήρηση του εμβολίου της κατά της covid-19, το οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει να φυλάσσεται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, -70 βαθμούς Κελσίου. Ένα εμβόλιο νέας γενιάς που θα διατηρείται σε υψηλότερη θερμοκρασία ίσως να είναι έτοιμο στα τέλη του καλοκαιριού.