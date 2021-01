Κοινωνία

Lockdown: Τι “έδειξαν” οι έλεγχοι την Παραμονή Πρωτοχρονιάς

77.940 έλεγχοι της ΕΛΑΣ για την τήρηση των μέτρων την Πέμπτη. Ο απολογισμός συλλήψεων και προστίμων.

Σε 8 ανήλθαν οι συλλήψεις και σε 1.668 οι παραβάσεις των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού σε όλη την Ελλάδα, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ. Σημειώνεται, ότι χθες, Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 77.940 έλεγχοι, από τους οποίους οι 9.247 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Οι 8 συλλήψεις έγιναν για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι 5 από τις συλλήψεις αφορούν σε ιδιωτική συνάθροιση, στο Βόλο. Τα άτομα αυτά είχαν συγκεντρωθεί σε σπίτι, ενώ κατηγορούνται κατά περίπτωση και για παράνομα τυχερά παιχνίδια, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Επιπλέον, στον διοργανωτή της συνάθροισης επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, επιβλήθηκαν και τα εξής πρόστιμα, ανά περιοχή:

Στo Νότιο Αιγαίο, 5.000 ευρώ σε καφετέρια και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας.

Στην Πελοπόννησο, 5.000 ευρώ σε κατάστημα ένδυσης και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας.

Στα Ιόνια Νησιά, σύλληψη ιδιοκτήτη καφενείου και επιβολή προστίμου 2.000 ευρώ και 15νθήμερης αναστολής λειτουργίας.

Στην Ήπειρο, 2.000 ευρώ πρόστιμο και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε ψησταριά.

Στη Δυτική Ελλάδα, σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καφετέριας και επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη, 3.000 ευρώ στον προσωρινά υπεύθυνο και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας.

Επίσης, βεβαιώθηκαν 1.375 παραβάσεις για μετακίνηση και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ, ως εξής:

386 στην Αττική, 191 στη Θεσσαλονίκη, 105 στην Κεντρική Μακεδονία, 92 στην Κρήτη, 84 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 80 στη Στερεά Ελλάδα, 79 στη Δυτική Ελλάδα, 62 στην Ήπειρο, 62 στην Πελοπόννησο, 61 στο Βόρειο Αιγαίο, 61 στο Νότιο Αιγαίο, 51 στη Θεσσαλία, 36 στα Ιόνια Νησιά και 25 στη Δυτική Μακεδονία.

Ταυτόχρονα, βεβαιώθηκαν 286 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας, ενώ επιβλήθηκαν 281 πρόστιμα 300 ευρώ και 5 των 150 ευρώ, ως εξής: 46 στην Αττική, 31 στην Κρήτη, 25 στο Βόρειο Αιγαίο, 25 στη Θεσσαλονίκη, 21 στη Δυτική Ελλάδα, 20 στη Στερεά Ελλάδα, 19 στην Κεντρική Μακεδονία, 19 στο Νότιο Αιγαίο, 18 στην Ήπειρο, 17 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 14 στα Ιόνια Νησιά, 12 στη Θεσσαλία, 10 στη Δυτική Μακεδονία και 9 στην Πελοπόννησο.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας.