Google: οι αθλητές με τις περισσότερες αναζητήσεις το 2020

Ποια ονόματα βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα της λίστας με τους αθλητές που απασχόλησαν τους χρήστες τους διαδικτύου τη χρονιά που έφυγε.

Κανένας ποδοσφαιριστής, τενίστας ή παίκτης του μπάσκετ δεν βρίσκεται στην πρώτη θέση των αναζητήσεων στο Google για το 2020.

Στην κορυφή της ειδικής κατάταξης των αθλητών με τις περισσότερες αναζητήσεις στο διαδίκτυο, βρίσκεται ο Αμερικανός οδηγός αγώνων αυτοκινήτων, Ράιαν Νιούμαν, ενώ εκτός της πρώτης δεκάδας είναι Μαραντόνα και Κόμπι Μπάιαντ, όπως αναφέρει σχετικά η ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport.

Από τις 16 έως τις 22 Φεβρουαρίου, ολόκληρος ο κόσμος αναζήτησε το όνομα του Αμερικανού οδηγού αγώνων αυτοκινήτων, ο οποίος συμμετείχε σε ένα τρομακτικό ατύχημα στο Daytona 500 στις 18 του ίδιου μήνα. Λίγο πριν από τη γραμμή τερματισμού, η Ford του έπεσε στους φράκτες και στη συνέχεια το αυτοκίνητο μπροστά της. Ο 42χρονος από την Ιντιάνα εξήχθη και νοσηλεύτηκε σε σοβαρή αλλά όχι απειλητική για τη ζωή κατάσταση.

Οι υπόλοιποι της πρώτης δεκάδας: 2ος: Μάικλ Τζόρνταν, 3ος: Τάισον Φιούρι, 4ος: Τομ Μπρέιντι, 5ος:Μάικ Τάισον, 6ος:Λουίς Σουάρες, 7ος: Αλεσάντρο Τζανάρντι, 8ος: Ντελόντε Ουέστ, 9ος: Μπρις Ντρου, 10ος: Τιάγκο Σίλβα.