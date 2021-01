Αθλητικά

Οι Μιλγουόκι Μπακς ευχήθηκαν για την Πρωτοχρονιά στα ελληνικά!

Οι ευχές της ομάδας των Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο για ένα ευτυχισμένο 2021!

Ευχές στα ελληνικά μέσω social media για το 2021 από τους Μιλγουόκι Μπακς.

«Η ΚΑΕ Μπακς Μιλγουόκι σας εύχεται ευτυχισμένο το νέο έτος, με υγεία και ελευθερία για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί το 2021!!», ανέφερε χαρακτηριστικά η ομάδα των Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο, η οποία τα ξημερώματα θα αντιμετωπίσει τους Σικάγο Μπουλς.

Δείτε την ανάρτησή τους στα ελληνικά: