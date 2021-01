Κόσμος

Πρωτοχρονιά - Γαλλία: Ρεβεγιόν με 2000 άτομα, επεισόδια και τραυματισμούς

Επεισοδιακά έληξε πρωτοχρονιάτικο ρέιβ πάρτι στην Γαλλία.

Τρεις γάλλοι αστυνομικοί τραυματίστηκαν ενώ προσπαθούσαν να διαλύσουν ένα παράνομο πρωτοχρονιάτικο ρέιβ πάρτι, στο οποίο συμμετείχαν 2.000 άτομα, στη βορειοδυτική περιοχή της Βρετάνης, και το οποίο είχε διοργανωθεί ενώ βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας για την ανάσχεση της πανδημίας του κορονοϊού, μετέδωσε σήμερα το δίκτυο BFMTV.

Το πάρτι φέρεται να είχε οργανωθεί μέσα σε ένα υπόστεγο αεροσκαφών στην κοινότητα Λιερόν. Οι αξιωματικοί της δύναμης επιβολής του νόμου επιχείρησαν να παρέμβουν, αλλά δέχτηκαν επίθεση με διάφορα αντικείμενα. Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Επίσης, οι συμμετέχοντες στο πάρτυ πυρπόλησαν ένα περιπολικό.

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν κάλεσε τους πολίτες να μην εορτάσουν την Πρωτοχρονιά λόγω της πανδημίας.

Η Γαλλία επέβαλε lockdown για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού στις 30 Οκτωβρίου.

Στις 15 Δεκεμβρίου, το μέτρο αντικαταστάθηκε από την απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 20:00 ως τις 06:00 τοπική ώρα.