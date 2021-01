Κοινωνία

Πρωτοχρονιά: Ευχές Ιερώνυμου για το 2021

Οι ευχές και το μήνυμα του του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου για το νέο έτος.

«Χρόνια πολλά, δημιουργικά και ευλογημένα σε όλους», ευχήθηκε ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, μέσω του ρ/σ της Εκκλησίας 89,5, για το νέο έτος.

«Είναι οι μέρες που ανταλλάσσουμε ευχές και τις έχουμε ανάγκη όλοι μας, γιατί χωρίς να το καταλαβαίνουμε μας στηρίζουν», δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος, ενώ αναφορικά με τις δυσκολίες της περασμένης χρονιάς τόνισε πως «είναι αλήθεια ότι έχουμε περιπέσει σε μια περιπέτεια, στην ταλαιπωρία της πανδημίας» και κάλεσε όλους «να προφυλάξουμε τον εαυτό μας, να προφυλάξουμε τους αδελφούς μας, γιατί η ζωή είναι το πολύτιμο δώρο που μας έχει δώσει ο Θεός».

Επιπρόσθετα, ευχήθηκε «και αυτές τις δυσκολίες που μας παρουσίασε η πανδημία να βρούμε κουράγιο να τις ξεπεράσουμε. Και έχουμε τη δύναμη. Να παρακαλέσουμε τον Θεό και ο Θεός θα μας ενισχύσει να τις ξεπεράσουμε. Εύχομαι σε όλους σας και πάλι Χρόνια Πολλά, Ευλογημένα και ιδιαίτερα καλή και δημιουργική η καινούργια χρονιά».