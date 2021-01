Κοινωνία

Μετρό: Κλειστοί οκτώ σταθμοί

Ποιοι σταθμοί του Μετρό θα παραμείνουν κλειστοί και σήμερα με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κλειστοί θα παραμείνουν από τις 17:00 έως τις 22:00 της Παρασκευής, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, οι σταθμοί του Μετρό και του Ηλεκτρικού Ευαγγελισμός, Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο, Ακρόπολη, Βικτώρια, Ομόνοια, Μοναστηράκι και Θησείο.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, θα διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού.