Αθλητικά

Παπασταθόπουλος: έτοιμος για συμφωνία με Φενερμπαχτσέ

Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός φέρεται να εγκαταλείπει την Άρσεναλ για να ενταχθεί στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος «συμφωνεί με τη μεταγραφή του στην Φενερμπαχτσέ» και πρόκειται να ενταχθεί σύντομα στον τουρκικό σύλλογο. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα της καθημερινής τουρκικής εφημερίδας δημοσίευση Takvim, αλλά και δημοσιεύματα αγγλικών ταμπλόιτ.

Ο 32χρονος Έλληνας διεθνής αμυντικός, που έχει συμβόλαιο με την Άρσεναλ έως το τέλος της σεζόν, εμφανίζεται πρόθυμος να φύγει ήδη αυτόν τον μήνα.

Ο Sokratis έφτασε στην Άρσεναλ σε μια συμφωνία 17 εκατομμυρίων λιρών από την Ντόρτμουντ το 2018.

Όπως αναφέρουν οι Τούρκοι, η Νάπολι ενδιαφέρθηκε επίσης, αλλά υποστηρίζουν ο «Έλληνας διεθνής αμυντικός απέρριψε την Ιταλία για την Τουρκία, λόγω καλύτερης πρότασης».