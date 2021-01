Κοινωνία

Χρυσοχοΐδης προς αστυνομικούς: Είστε οι μικροί ήρωες της εποχής

Ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη και ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. επισκέφθηκαν το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, κατά την αλλαγή του χρόνου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής επισκέφθηκαν, κατά την αλλαγή του χρόνου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, οι οποίοι αντάλλαξαν ευχές με το προσωπικό και απηύθυναν μέσω ασυρμάτου εορταστικά μηνύματα προς τους αστυνομικούς που εκτελούσαν υπηρεσία.

«Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους σας, σε εσάς, στις οικογένειές σας, τα παιδιά σας, να είστε όλοι ευτυχισμένοι, γεροί και δυνατοί», τόνισε στο μήνυμά του ο κ. Χρυσοχοΐδης, και σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Το 2020 μας βρήκε για πολλούς μήνες στους δρόμους, στον Έβρο και μετά με την πανδημία βρεθήκαμε στους δρόμους και εξακολουθούμε και σήμερα και βοηθάμε τους πολίτες, προσπαθούμε να σταματήσουμε την πανδημία. Να συνεχίσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια, είστε όλοι αξιέπαινοι, είστε οι μικροί ήρωες της εποχής, γράφετε Ιστορία και τους επόμενους μήνες θα είμαστε παρόντες για να απαλλαγούμε από ένα μεγάλο κακό που βρήκε την Ελλάδα και την ανθρωπότητα. Εμείς, η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Αστυνομίας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να βελτιώσουμε την ζωή σας, τις συνθήκες της δουλειάς σας και να αισθάνεστε όλοι ευτυχισμένοι».

Ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ, από την πλευρά του, υπογράμμισε: «Όλο το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας αποδεικνύει καθημερινά ότι βγαίνει νικητής στη μάχη για την πάταξη της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας. Ο επαγγελματισμός, η υπευθυνότητα, η συνέπεια και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που διακατέχουν τον κάθε συνάδελφο εντείνουν το αίσθημα εμπιστοσύνης του πολίτη προς την Ελληνική Αστυνομία και την αποστολή της. Σήμερα, πρώτη μέρα του 2021, σας βρίσκει στην πρώτη γραμμή έξω στον δρόμο, διπλά στον πολίτη, μακριά από τις οικογένειές σας και μακριά από την θαλπωρή του σπιτιού σας. Σας ευχαριστούμε που είστε δίπλα στον πολίτη κάθε στιγμή».