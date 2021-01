Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Παραμένει υψηλό το ιικό φορτίο στα λύματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ερμηνεύουν οι επιστήμονες την επιβράδυνση στην αποκλιμάκωση του ιικού φορτίου και τι λένε για τον κίνδυνο να αναστραφεί η θετική πορεία.

Τάση σταθεροποίησης στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα λύματα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης αποτυπώνεται στο εβδομαδιαίο διάγραμμα παρακολούθησης της διασποράς του κορονοϊού στην κοινότητα, από την έρευνα που διεξάγει διεπιστημονική ομάδα του ΑΠΘ σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ.

Στο συνημμένο διάγραμμα, που παρουσιάζει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, φαίνεται πως επαναλαμβάνεται μία επιβράδυνση στη βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας της πόλης, με μικρές διακυμάνσεις μεταξύ των τελευταίων 4-5 μετρήσεων. Παρόμοια εικόνα εναλλαγών μεταξύ τάσης σταθεροποίησης και ταχύτερης μείωσης του ιικού φορτίου παρατηρείται στις μετρήσεις από τις 23 Νοεμβρίου.

«Κάθε φορά που παρατηρούμε αυτή την επιβράδυνση στην αποκλιμάκωση του ιικού φορτίου και οριζοντίωση της καμπύλης επισημαίνουμε τον κίνδυνο να αντιστραφεί η θετική πορεία και να δούμε τις τιμές να ανεβαίνουν. Σήμερα το ιικό φορτίο παραμένει στο πορτοκαλί επίπεδο, έχει σταθεροποιηθεί σε νούμερα αντίστοιχα με εκείνα που είχαμε στα μέσα του Οκτώβρη. Όμως, τότε είχαμε μικρό αριθμό νοσηλευομένων στις ΜΕΘ, ενώ σήμερα και μετά από εκατοντάδες απώλειες συνανθρώπων μας, οι ΜΕΘ των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης έχουν ακόμη πολύ υψηλή πληρότητα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Πρύτανης του ΑΠΘ και επικεφαλής του ερευνητικού έργου, Καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, εξηγώντας πως «βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο σημείο, όπου είναι αναγκαία η υπεύθυνη στάση όλων μας, ώστε καθώς προχωρά και το πρόγραμμα εμβολιασμών, να κάνουμε το αποφασιστικό βήμα και να πάρουμε πίσω τον έλεγχο της ζωής μας».

«Ο ρόλος των ημερών μέχρι την αποδρομή της νόσου»

Ερωτηθείς πώς ερμηνεύεται η περιοδικότητα στη σταθεροποίηση του ιικού φορτίου στα λύματα και αν αυτή μπορεί να αντιστοιχηθεί με διακυμάνσεις στον δείκτη μεταδοτικότητας του ιού στην κοινότητα, ο Πρύτανης του ΑΠΘ απάντησε πως η συσχέτιση αφορά περισσότερο στον ρυθμό έκκρισης του ιικού φορτίου και συγκεκριμένα «επειδή έχουμε ακόμη πολλούς ασθενείς στα νοσοκομεία, οι οποίοι κατά κανόνα εκκρίνουν υψηλό ιικό φορτίο, σε σχέση με τους ασυμπτωματικούς ή εκείνους που πρόσφατα μολύνθηκαν, οι τιμές στα λύματα θα πρέπει να αποτιμώνται με προσοχή», πιο απλά, «η σταθεροποίηση του ιικού φορτίου στα λύματα δε σημαίνει ότι για κάθε έναν που γίνεται καλά, ένας μολύνεται, αφού πλέον υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των κρουσμάτων ως προς την ημέρα πλήρους αποδρομής της νόσου».

Στο συνημμένο διάγραμμα, οι ημέρες των δειγματοληψιών που καταγράφονται με κόκκινο χρώμα αντιστοιχούν σε περισσότερα από 500 κρούσματα - όπως ανακοινώθηκαν τις αντίστοιχες ημέρες από τον ΕΟΔΥ - οι μέρες που καταγράφονται με πορτοκαλί σε 100-400 κρούσματα και οι μέρες που καταγράφονται με πράσινο σε λιγότερα από εκατό κρούσματα.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.