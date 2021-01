Κοινωνία

Σε Φαρμακονήσι και Λειψούς ο Αλκιβιάδης Στεφανής (εικόνες)

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας υποδέχθηκε το νέο έτος σε ακριτικά νησιά και έστειλε ευχές στα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο επιτηρητικό φυλάκιο στο Φαρμακονήσι υποδέχθηκε το νέο έτος, μαζί με τα στελέχη και τους στρατευσίμους, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής.

Σήμερα, Πρωτοχρονιά, επισκέφθηκε τους Λειψούς, όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Φώτη Μάγγο, παρακολούθησαν τη δοξολογία και συνομίλησε με εθνοφύλακες του νησιού.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ξεκίνησε την περιοδεία του την παραμονή της Πρωτοχρονιάς από την Κω, όπου επισκέφθηκε το στρατηγείο της 80ής Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ), το 282ο τάγμα Εθνοφυλακής (282 Μ/Κ ΤΕ) και το Λιμεναρχείο Κω, προκειμένου να ανταλλάξει ευχές με το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ - ΕΛΑΚΤ).

Τελευταίος σταθμός της περιοδείας του ήταν σήμερα Πρωτοχρονιά το στρατηγείο της 79ης ΑΔΤΕ, στη Σάμο, όπου αντάλλαξε ευχές με τα εν υπηρεσία στελέχη.