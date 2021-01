Αθλητικά

Ο Κολοσσός Ρόδου απέκτησε ΝΒΑερ!

Ποιος είναι ο Αμερικανός γκαρντ με τις εκατοντάδες συμμετοχές στο ΝΒΑ και τον διψήφιο μέσο όρο πόντων.

Toν 33χρονο ΝΒΑερ Τάι Λόσον φέρνει στη Ρόδο ο Κολοσσός. Οι Ροδίτες συμφώνησαν με τον πρώην παίκτη των Ντένβερ Νάγκετς, Ιντιάνα Πέισερς, Χιούστον Ρόκετς, Σακραμέντο Κινγκς και Ουάσιγκτον Ουίζαρντς.

Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του και αναμένεται στη Ρόδο το αργότερο τη Δευτέρα (4/1).

Ο Τάι Λόσον μέτρησε 587 συμμετοχές στο ΝΒΑ, έχοντας μέσο όρο 12,3 πόντους. Την προηγούμενη σεζόν φόρεσε τη φανέλα των Φουτζιάν Στάρτζεονς στην Κίνα και είχε 27,3 πόντους, 8,8 ασίστ και 5,6 ριμπάουντ μέσο όρο ανά αγώνα.