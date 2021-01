Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: Πάνω από 600 νεκροί το προηγούμενο 24ωρο

Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, τα νέα κρούσματα του ιού ξεπέρασαν τις 50 χιλιάδες.

Η Βρετανία κατέγραψε επιπλέον 53.285 κρούσματα COVID-19 σήμερα - για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι νέες μολύνσεις υπερβαίνουν τις 50.000 - και 613 θανάτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Την Πέμπτη, οι βρετανικές Αρχές ανακοίνωσαν 55.892 νέα κρούσματα και 964 νεκρούς από τον νέο κορονοϊό.