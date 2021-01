Κόσμος

Βραζιλία: Διαφορετική η Πρωτοχρονιά στην Κοπακαμπάνα (εικόνες)

Πολύ λιγότερα τα σκουπίδια στην περίφημη παραλία του Ρίο ντε Τζανέιρο, η οποία φέτος δεν κατακλύστηκε από κόσμο.

Λιγότερα πάρτι, λιγότερα σκουπίδια… Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα που είναι επιφορτισμένοι με την αποκομιδή των απορριμμάτων στη διάσημη παραλία Κοπακαμπάνα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, εξεπλάγησαν ευχάριστα σήμερα, καθώς ο όγκος των σκουπιδιών που χρειάστηκε να μαζέψουν ήταν κατά 89% μικρότερος σε σύγκριση με το ρεβεγιόν του 2020, έπειτα από μια παραμονή Πρωτοχρονιάς με λιγότερο κόσμο λόγω της πανδημίας κορονοϊού.

Οι δημοτικοί υπάλληλοι της πόλης μάζεψαν 39 τόνους απορριμμάτων από τη διάσημη παραλία, έπειτα από ένα ήσυχο ρεβεγιόν, ένας αριθμός πολύ μικρότερος από τους 351 τόνους που μάζεψαν τον προηγούμενο χρόνο, έγινε σήμερα γνωστό από τις δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας (Comlurb).

Σε ολόκληρη την πόλη, οι υπάλληλοι καθαριότητας συνέλεξαν 194 τόνους απορριμμάτων, ήτοι 75% λιγότερα σε σύγκριση με πριν από έναν χρόνο, σύμφωνα με τις ίδιες υπηρεσίες.

«Είχαμε προετοιμαστεί για όλα τα σενάρια. Όμως, συγχαρητήρια στους κατοίκους του Ρίο, που ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις των αρχών να αποφύγουν τις μεγάλες συναθροίσεις και να μείνουν στα σπίτια τους», δήλωσε ο Φλάβιο Λόπες, ο επικεφαλής της Comlurb.

Το Ρίο ντε Τζανέιρο φιλοξενεί παραδοσιακά από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εορταστικές εκδηλώσεις για την υποδοχή του νέου έτους, με αποτέλεσμα τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς η Κοπακαμπάνα να ξεχειλίζει από σκουπίδια.

Λόγω της πανδημίας της COVID-19, οι Αρχές ακύρωσαν φέτος τις εκδηλώσεις, ακόμα και το σόου πυροτεχνημάτων στη διάσημη παραλία.