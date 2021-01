Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν: Πέφτουν οι υπογραφές με Ποτσετίνο

Ο Αργεντινός τεχνικός διαδέχεται τον Γερμανό Τούχελ στον πάγκο των Παριζιάνων.

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο αφίχθη στο Παρίσι το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς για να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Αργεντινός τεχνικός ταξίδεψε στη γαλλική πρωτεύουσα μαζί τους εκπροσώπους του, Χεσούς Πέρεθ και Τόνι Χιμένεθ, με τον βοηθό που θα τον πλαισιώσει στο τεχνικό τιμ της Παρί Σεν Ζερμέν, Μιγκέλ Ντ' Αγκοστίνο, καθώς και με τον γιο του Σεμπαστιάνο Ποτσετίνο, τον οποίο είχε κοντά του και στην Τότεναμ ως βοηθό στην ομάδα Αθλητικής Επιστήμης των Λονδρέζων.

Πλέον, το μόνο που απομένει για να διαδεχτεί ο 48χρονος Μαουρίτσιο Ποτσετίνο τον Γερμανό Τόμας Τούχελ στην τεχνική ηγεσία της Παρί Σεν Ζερμέν είναι οι... υπογραφές.