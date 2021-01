Πολιτική

Κωνσταντίνος Φίλης: Στην “κόψη του ξυραφιού” οι ελληνοτουρκικές σχέσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1 για τα εθνικά μας ζητήματα, αλλά και τις αλλαγές που “σημάδεψαν” τον πλανήτη μέσα στο 2020.