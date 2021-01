Κοινωνία

Πρωτοχρονιά 2021: η “κορύφωση” της μοναξιάς για τους άστεγους (βίντεο)

Η κάμερα του ΑΝΤ1, συνάντησε ανθρώπους που έμειναν άστεγοι, αφού έχασαν τα πάντα και κατέγραψε τις ιστορίες τους.