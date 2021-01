Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι: ο κορονοϊός την χτύπησε πριν το ντέρμπι με τη Τσέλσι

Μετά τους Ζεσούς και Ουόκερ, ακόμη τρεις παίκτες βρέθηκαν θετικοί μέχρι στιγμής, αλλά ο Γκουαρντιόλα δεν ανακοίνωσε τα ονόματα τους.

Χωρίς πέντε παίκτες της θα αντιμετωπίσει η Μάντσεστερ Σίτι την Τσέλσι στο Λονδίνο την Κυριακή (3/1, 18:30) για την Premier League, όπως αποκάλυψε ο Πεπ Γκουαρντιόλα την Πρωτοχρονιά. Ο λόγος είναι πως και οι πέντε βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Αν και ήδη από την περασμένη εβδομάδα, η Μάντσεστερ Σίτι γνωστοποίησε πως θετικοί στον κορονοϊό είναι ο Βραζιλιάνος επιθετικός Γκαμπριέλ Ζεσούς και ο αμυντικός Κάιλ Ουόκερ, ο Γκουαρντιόλα δεν θέλησε να αποκαλύψει τα ονόματα των υπόλοιπων «σημαντικών» τριών παικτών λέγοντας, «Δεν νομίζω πως μας επιτρέπει η Premier League να ονομάσουμε τα κρούσματα, αλλά θα μάθετε σύντομα».

Αν και η Μάντσεστερ Σίτι έκλεισε το προπονητικό κέντρο της λόγω των κρουσμάτων και κατέθεσε αίτημα για αναβολή του προγραμματισμένου αγώνα της με την Έβερτον την περασμένη Δευτέρα (28/12), ο Γκουαρντιόλα εξήγησε, «Είχαμε αρκετούς παίκτες για να παίξουμε το ματς με την Έβερτον, θέλαμε να παίξουμε, αλλά την ημέρα του αγώνα, έχοντας περισσότερα κρούσματα, ενημερώσαμε την Premier League κι εγώ προσωπικά τηλεφώνησα στον προπονητή της Έβερτον Καρλ Αντσελότι για να του εξηγήσω την κατάσταση». Εν τέλει ο αγώνας Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι αναβλήθηκε.

Εν συνεχεία, ο Iσπανός τεχνικός τόνισε πως η προετοιμασία (σ.σ. άρχισε την περασμένη Τετάρτη) για την αναμέτρηση με την Τσέλσι έγινε μετ' εμποδίων. Πάντως και ο τεχνικός της Τσέσλι Φρανκ Λάμπαρντ ανέφερε δύο κρούσματα στις τάξεις της ομάδας του Λονδίνου, αλλά όπως τόνισε δεν είναι ποδοσφαιριστές.