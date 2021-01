Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: χρειάζεται ένα εμβόλιο και για την καρδιά

«Το 2021 θα είναι καλή χρονιά αν φροντίσουμε τους συνανθρώπους μας», ανέφερε στο μήνυμα του ο Ποντίφικας.

Στο μήνυμά του για το νέο έτος, κατά την διάρκεια της σημερινής λειτουργίας στον Άγιο Πέτρο, ο πάπας Φραγκίσκος, μεταξύ των άλλων τόνισε, «ελπίζουμε να υπάρξουν νέες θεραπείες και μια συνολική αναγέννηση, αλλά χρειάζεται ένα εμβόλιο και για την καρδιά».

«Το 2021 θα είναι καλή χρονιά αν φροντίσουμε τους συνανθρώπους μας, όπως κάνει η Παρθένος με εμάς. Όλα ξεκινούν από την φροντίδα για τους συνανθρώπους μας, τον κόσμο, για ολόκληρη την πλάση», πρόσθεσε ο Φραγκίσκος. Το μήνυμα του ποντίφικα αναγνώσθηκε από τον καρδινάλιο και πρωθυπουργό του κράτους του Βατικανού, Πιέτρο Παρολίν, διότι οι γιατροί συνέστησαν ανάπαυση στον Φραγκίσκο, λόγω της ισχιαλγίας που τον ταλαιπωρεί.

Σε λίγο, όμως, ο Φραγκίσκος θα μεταβεί στην βιβλιοθήκη του Αποστολικού Μεγάρου, πάντα στην Αγία Έδρα, για την καθιερωμένη καθολική προσευχή «'Αντζελους».