Παράξενα

Έπεσε από ύψος 8 μέτρων και... επέζησε!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο με κατάγματα. Οι Αρχές εξετάζουν την εκδοχή να έπεσε την ώρα που προσπαθούσε να φωτογραφηθεί.

(φωτογραφία αρχείου)

Νεαρή γυναίκα έπεσε από ύψος οκτώ μέτρων στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, με συνέπεια να υποστεί κατάγματα και να διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης όπου νοσηλεύεται.

Το περιστατικό συνέβη δέκα λεπτά πριν από την αλλαγή του χρόνου, όταν η 22χρονη κοπέλα ανέβηκε σε υπερυψωμένο σημείο κλειστών εγκαταστάσεων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Κάτω από συνθήκες αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό.

Γιατροί που την εξέτασαν στο Νοσοκομείο “Παπανικολάου” διαπίστωσαν κατάγματα στα άκρα και τη λεκάνη.

Οι Αρχές εξετάζουν την εκδοχή η κοπέλα να ανέβηκε στο σημείο -που διαθέτει θέα σε όλη τη Θεσσαλονίκη- για να φωτογραφηθεί.