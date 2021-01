Υγεία - Περιβάλλον

Τέλος τα πλαστικά μιας χρήσης από το Δημόσιο

Δείτε αναλυτικά ποια προϊόντα σταματά να προμηθεύεται το Δημόσιο κι από πότε.

Ενημερωτική επιστολή σε όλους τους φορείς του Δημοσίου για την κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης από την 1η Φεβρουαρίου 2021 απέστειλε ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει ο νόμος 4736/2020 - ο νόμος για τη κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης που ψηφίστηκε στη Βουλή τον Οκτώβριο - όλοι οι φορείς του δημοσίου (φορείς Γενικής Κυβέρνησης) έχουν την υποχρέωση να σταματήσουν να προμηθεύονται 10 συγκεκριμένες κατηγορίες πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης.

Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό, κατά το ΥΠΕΝ, βήμα για την κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης στην Ελλάδα, που προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 3η Ιουλίου 2021.

Αναλυτικότερα, από την 1η Φεβρουαρίου 2021 το Δημόσιο δεν μπορεί να προμηθεύεται:

Πλαστικά μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, κουτάλια, μαχαίρια, ξυλάκια φαγητού), πλαστικά πιάτα, πλαστικά καλαμάκια, πλαστικούς αναδευτήρες ποτών, πλαστικές μπατονέτες, πλαστικά στηρίγματα μπαλονιών (όχι τα μπαλόνια), περιέκτες τροφίμων κατασκευασμένοι από διογκωμένο πολυστυρένιο (όπως φελιζόλ), περιέκτες ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο (όπως φελιζόλ) καθώς και τα καπάκια και τα καλύμματά τους, κυπελάκια για ποτά από διογκωμένο πολυστυρένιο (όπως φελιζόλ) καθώς και τα καπάκια και καλύμματά τους. Επιπλέον, όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη (όπως σακούλες και περιέκτες τροφίμων από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη).

Η απαγόρευση των προϊόντων αυτών δεν αφορά δημόσιες συμβάσεις για τις οποίες η διαδικασία ανάθεσης έχει ξεκινήσει πριν την 1η Φεβρουαρίου 2021.