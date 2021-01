Αθλητικά

Ολυμπιακός: Υπέγραψε ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ

O νεαρός ποδοσφαιριστής έβαλε την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες. Οι πρώτες του δηλώσεις.

Συμβόλαιο διάρκειας 4,5 χρόνων υπέγραψε στον Ολυμπιακό ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ και εν συνεχεία ανακοινώθηκε από την “ερυθρόλευκη” ΠΑΕ.

Ο 22χρονος Μολδαβός αριστερός μπακ αφίχθη στην Αθήνα στη 1 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, πέρασε από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και έβαλε την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.

Η σχετική ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνή ποδοσφαιριστή Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας 4,5 χρόνων.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής γεννήθηκε στις 16/1/1998 στο Ιαλοβένι της Μολδαβίας και αγωνίζεται ως αριστερό μπακ. Έχει 24 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της χώρας του.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τη δεύτερη ομάδα της Πόρτο το 2017 όπου αγωνίστηκε για δύο σεζόν. Το καλοκαίρι του 2019 υπέγραψε με την Πάσος Φερέιρα, τελευταίο του σταθμό πριν από τον Ολυμπιακό».

Με ανάρτησή του στο Instagram ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ θέλησε να ευχαριστήσει τον Ολυμπιακό. Λίγη ώρα αφού οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτησή του, δεσμεύτηκε δημόσια πως θα δίνει πάντα τον καλύτερο εαυτό του για την επίτευξη των στόχων της νέας ομάδας του. Ο 22χρονος δεν ξέχασε πάντως να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στην πρώην ομάδα του, Πάσος Φερέιρα που του έδωσε το δικαίωμα να επιλέξει ανάμεσα στην Πόρτο και τους Πειραιώτες.

Ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ έγραψε στο Instagram, μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό: «Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη νέα πρόκληση στην καριέρα μου! Ευχαριστώ πολύ τον Ολυμπιακό για την εμπιστοσύνη και πάντα θα δίνω το καλύτερο δυνατό για να πετύχουμε τους στόχους μας! Μία ξεχωριστή κουβέντα για την Πάσος Φερέιρα για τον τρόπο που μου φέρθηκε από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα. Πάντα θα είμαι ευγνώμων».