Life

Ο Άντονι Χόπκινς γιόρτασε τα 45 χρόνια μακριά από το αλκοόλ!

Your browser does not support the audio element.

Ο σπουδαίος ηθοποιός έστειλε το δικό του μήνυμα στη μάχη κατά των καταχρήσεων, απευθυνόμενος κυρίως στους νέους ανθρώπους.

Ο Σερ Άντονι Χόπκινς γιόρτασε 45 χρόνια νηφάλιος από το αλκοόλ στέλνοντας ένα ελπιδοφόρο μήνυμα στους θαυμαστές.

«Ήταν μια δύσκολη χρονιά, γεμάτη πόνο και θλίψη για πολλούς, πολλούς, πολλούς ανθρώπους. Αλλά πριν από 45 χρόνια σαν σήμερα, έλαβα μία προειδοποίηση αφύπνισης. Πήγαινα προς την καταστροφή, έπινα μέχρι θανάτου», αναφέρει ο Άντονι Χόπκινς σε βίντεο, το οποίο δημοσίευσε στο Twitter με τίτλο «Με ευγνωμοσύνη γιορτάζω 45 χρόνια νηφάλιος».

«Δεν κάνω κήρυγμα, αλλά μου ήρθε ένα μήνυμα, μια μικρή σκέψη που είπε: "Θέλεις να ζήσεις ή να πεθάνεις;". Και είπα ότι ήθελα να ζήσω. Και ξαφνικά ήρθε η ανακούφιση και η ζωή μου ήταν υπέροχη. Θα υπάρχουν απίστευτα δύσκολες μέρες, όμως σήμερα είναι το αύριο για το οποίο τόσο φοβόσουν χθες. Μην παραδίδεις τα όπλα, συνέχισε να αγωνίζεσαι και πανίσχυρες δυνάμεις θα βρεθούν στο πλευρό σου», ανέφερε ο ηθοποιός απευθυνόμενος κυρίως στους νέους ανθρώπους.