Αθλητικά

ΠΑΟΚ: έκλεισε τον Κρμέντσικ

Ο Τσέχος διεθνής ποδοσφαιριστής την τρέχουσα σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μπριζ, στο Βέλγιο.

Βαλίτσες για τη Θεσσαλονίκη φτιάχνει ο Μίκαελ Κρμέντσικ. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε για την απόκτηση του Τσέχου διεθνή επιθετικού που ανήκει στην Κλαμπ Μπριζ. Από τον βελγικό σύλλογο, ο 27χρονος φορ (1.91εκ.) αποκτήθηκε πριν από έναν χρόνο και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2020 υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2023.

Με τα χρώματα των Βέλγων μετρά συνολικά 19 συμμετοχές, 3 γκολ και 3 ασίστ. Έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο στην ομάδα της πατρίδας του Βικτόρια Πλζεν, στην οποία έχει περάσει και το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής καριέρας του. Έχει αγωνιστεί επίσης στις Μπάνικ Σοκόλοφ, Τσάσλαφ, Γκράφιν Βλάσιμ, Μπάνικ Οστράβα και Ντούκλα Πράγας, ως δανεικός απ’ την Βικτόρια Πλζεν.

Ο Μίκαελ Κρμέντσικ είναι διεθνής με την Τσεχία, με 26 συμμετοχές και 9 τέρματα.