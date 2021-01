Κόσμος

Αμερικανικές κυρώσεις στην Τουρκία: “Χαστούκι” στον Τραμπ από την Γερουσία

Απόφαση-κόλαφος για τον απερχόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς ανέτρεψε το βέτο του στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό.

Η αμερικανική Γερουσία ψήφισε σήμερα υπέρ της αναίρεσης του βέτο του απερχόμενου Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον αμυντικό προϋπολογισμό. Αξίζει να σημειωθεί πως το νομοσχέδιο για την εθνική ασφάλεια, ύψους 740 δισεκατομμυρίων δολαρίων περιλαμβάνει τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας.

Η Γερουσία, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, υιοθέτησε με τα 2/3 και πλέον των ψήφων τον προϋπολογισμό, παρά τις… ενστάσεις του Προέδρου.

Η ψηφοφορία αυτή σηματοδοτεί την πρώτη ακύρωση βέτο της Προεδρίας του Τραμπ και θεωρείται ευρέως ως μια οξεία κριτική σε βάρος του, τις τελευταίες ημέρες της θητείας του.

Καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχουν οι Δημοκρατικοί, έκανε το ίδιο τη Δευτέρα, το κείμενο υιοθετείται οριστικά.

Η Πράξη Εξουσιοδότησης της Εθνικής Άμυνας (National Defense Authorization Act- NDAA), που ορίζει την πολιτική του υπουργείου Άμυνας της χώρας, υπερψηφίζεται κάθε χρόνο από το 1960.