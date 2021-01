Κόσμος

Μπόρις Τζόνσον: ο πατέρας του Βρετανού Πρωθυπουργού ζήτησε την γαλλική υπηκοότητα

Ο Στάνλεϊ Τζόνσον είχε ψηφίσει υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην ΕΕ στο δημοψήφισμα του 2016 παρά το γεγονός ότι ο γιός του ήταν το κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας υπέρ του Brexit.

Ο πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για να λάβει γαλλικό διαβατήριο προκειμένου να διατηρήσει τις σχέσεις του με την ΕΕ μετά το Brexit.

Ο Στάνλεϊ Τζόνσον, πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ψήφισε υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην ΕΕ στο δημοψήφισμα του 2016, δήλωσε στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι επιθυμεί να γίνει Γάλλος πολίτης διότι οι οικογένειά του έχει στενούς δεσμούς με τη χώρα.

“ Αν το καταλαβαίνω σωστά, είμαι Γάλλος. Η μητέρα μου γεννήθηκε στη Γαλλία, η μητέρα της ήταν εντελώς Γαλλίδα, όπως και ο παππούς της. Οπότε απλώς ζητώ αυτό που ήδη έχω. Και αυτό με κάνει χαρούμενο”, δήλωσε ο 80χρονος Στάνλεϊ Τζόνσον στα γαλλικά.

“ Θα είμαι πάντα Ευρωπαίος, αυτό είναι βέβαιο. Δεν μπορεί κάποιος να πει στους Βρετανούς: δεν είστε Ευρωπαίοι. Είναι σημαντικό να έχουμε δεσμούς με την ΕΕ”, τόνισε.

Ο γιος του και πρωθυπουργός της Βρετανίας ήταν κεντρικό πρόσωπο της εκστρατείας υπέρ της αποχώρησης της χώρας από την ΕΕ και δηλώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί “ να ακμάσει πάρα πολύ” ως ένα κυρίαρχο κράτος έξω από την γραφειοκρατική, όπως τη θεωρεί, ΕΕ.