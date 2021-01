Κόσμος

Κορονοϊός-Λονδίνο: Κλειστά μένουν τα δημοτικά σχολεία, μετά τις αντιδράσεις

Στροφή 180 μοιρών υποχρεώθηκε να κάνει η βρετανική κυβέρνηση, για να αντιμετωπίσει την ταχεία διασπορά του ιού.

Η βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει όλα τα δημοτικά σχολεία στο Λονδίνο για τις επόμενες δύο εβδομάδες για να αντιμετωπίσει την ταχεία διασπορά του πιο μεταδοτικού στελέχους του ιού της COVID-19, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας.

Την Τετάρτη, ο Υπουργός Παιδείας, Γκάβιν Ουίλιαμσον, περιέγραψε ένα σχέδιο που προέβλεπε την καθυστέρηση του ανοίγματος των Γυμνασίων-Λυκείων, όμως το άνοιγμα των περισσότερων Δημοτικών Σχολείων, μόλις τελειώσουν οι χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Μονάχα στις πλέον πληγείσες περιοχές της χώρας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν ορισμένες συνοικίες της πρωτεύουσας, τα σχολεία αναμενόταν να μείνουν κλειστά. Ωστόσο, οι τοπικές Αρχές σε περιοχές, όπου τα σχολεία επρόκειτο να ξανανοίξουν, διαμαρτυρήθηκαν.

«Η κυβέρνηση τελικά λογικεύτηκε κι έκανε στροφή 180 μοιρών», έγραψε ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν στο Twitter. «Όλα τα δημοτικά σχολεία στο Λονδίνο θα αντιμετωπιστούν το ίδιο. Είναι η σωστή απόφαση…».

Η Βρετανία κατέγραψε επιπλέον 53.285 κρούσματα COVID-19 σήμερα - για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι νέες μολύνσεις υπερβαίνουν τις 50.000 - και 613 θανάτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Την Πέμπτη, οι βρετανικές Αρχές ανακοίνωσαν 55.892 νέα κρούσματα και 964 νεκρούς από τον νέο κορονοϊό.