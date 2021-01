Κοινωνία

Συνελήφθησαν κοσμηματοπώλες για κλεμμένα κοσμήματα (βίντεο)

Kύκλωμα κλεπταποδόχων ερευνούν οι αστυνομικοί. Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής από σπίτι στη Φθιώτιδα.

Στα “δίχτυα” της Αστυνομίας έπεσαν δύο κοσμηματοπώλες, που κατηγορούνται για αποδοχή και διάθεση κλεμμένων κοσμημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.gr, πρόκειται για έναν γνωστό κοσμηματοπώλη της Λαμίας και έναν Αθηναίο συνάδελφό του, ο οποίος είχε μεταβεί στην Φθιώτιδα για να παραλάβει κλοπιμαία. Μάλιστα ο Αθηναίος κοσμηματοπώλης φέρεται να επέστρεφε από… περιοδεία που είχε κάνει σε Γιάννενα, Τρίκαλα και άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, αναφέρεται πως οι δύο άνδρες συνελήφθησαν απογευματινές και βραδινές ώρες της Πέμπτης στη Λαμία.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, σχετικά με αγορά και μεταπώληση κοσμημάτων που αποτελούν προϊόντα κλοπής, εντοπίστηκε χθες το απόγευμα ο πρώτος συλληφθείς, ο οποίος επέβαινε σε Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο και όπως διαπιστώθηκε διήλθε με το όχημά του έξωθεν επιχείρησης, ο ιδιοκτήτης της οποίας (δεύτερος συλληφθείς), του έδωσε δύο σακούλες με κοσμήματα.

Ακολούθως, σε κοντινή απόσταση, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το ανωτέρω όχημα και συνέλαβαν τον οδηγό του, ο οποίος δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την κατοχή των προαναφερόμενων κοσμημάτων που βρέθηκαν στο όχημά του.

Οι δύο σακούλες που περιείχαν πληθώρα κοσμημάτων λιρών κ.λ.π. κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που του τα έδωσε.

Στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προέκυψε ότι 16 από τα κοσμήματα που κατασχέθηκαν, είχαν κλαπεί πρωινές ώρες της 30ης Δεκεμβρίου, από οικία περιοχής της Φθιώτιδας και αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους.

Το προαναφερόμενο Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο ομοίως κατασχέθηκε.

Την προανάκριση διενεργεί με μεθοδικότητα η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας, με σκοπό την ταυτοποίηση των ιδιοκτητών των υπολοίπων κοσμημάτων, καθώς και των δραστών που ενέχονται στην κλοπή τους.