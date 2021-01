Παράξενα

Ο μυστηριώδης μονόλιθος εμφανίστηκε στον Καναδά (βίντεο)

Είναι παρόμοιος με εκείνους που εμφανίστηκαν στις ΗΠΑ και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ένας μυστηριώδης μεταλλικός οβελίσκος, παρόμοιος με εκείνους που εμφανίστηκαν στην έρημο της Γιούτα και σε ευρωπαϊκές χώρες, ανακαλύφθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Τορόντο.

Με ορθογώνιο σχήμα, ύψος σχεδόν 4 μέτρων, το παράξενο αντικείμενο είχε ήδη εμφανιστεί και κατόπιν εξαφανιστεί και σε άλλες περιοχές του Καναδά, κυρίως στο Βανκούβερ (δυτικά) και το Γουίνιπεγκ (νότια), στις αρχές Δεκεμβρίου.

Στο Τορόντο, ορισμένοι έσπευσαν να απαθανατίσουν το αντικείμενο και να αναρτήσουν τις σχετικές εικόνες στα social media.

Σε ορισμένες εικόνες, το αντικείμενο φαίνεται πως έχει υποστεί βανδαλισμό, καθώς διακρίνονται σε αυτό γκράφιτι με κόκκινη μπογιά.

Το πρώτο αντικείμενο αυτού του είδους ανακαλύφθηκε στα μέσα Νοεμβρίου στην έρημο της Γιούτα.

Οι εμφανίσεις του κατόπιν διαδέχονταν η μία την άλλη σε πολλές χώρες του κόσμου, σε έναν λόφο στη Ρουμανία, μια παραλία στη νήσο Ουάιτ, στη νότια Αγγλία ή ακόμα και στην Πολωνία, προκαλώντας την περιέργεια αλλά και το έντονο ενδιαφέρον των χρηστών του διαδικτύου.

Πολλοί είδαν μια ομοιότητα με τους εξωγήινους μονόλιθους της ταινίας επιστημονικής φαντασίας του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, “2001, η Οδύσσεια του Διαστήματος”.

Μια συλλογικότητα που ονομάζεται The Most Famous Artist, με έδρα το Νέο Μεξικό, διεκδίκησε την πατρότητα του αντικειμένου στη Γιούτα, όχι όμως εκείνων που ανακαλύφθηκαν στη Ρουμανία, τη Βρετανία και την Ολλανδία.