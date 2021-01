Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: άνοιξαν τα νοσοκομεία εκστρατείας, έκλεισαν τα σχολεία

Με περισσότερα από 50.000 νέα κρούσματα covid-19 ημερησίως τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, τα νοσοκομεία ανακοίνωσαν ότι προετοιμάζονται για μεγάλη αύξηση των ασθενών.

Η Βρετανία επαναλειτουργεί τα νοσοκομεία εκστρατείας που είχε δημιουργήσει στην αρχή της πανδημίας του κορονοϊού και ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το κλείσιμο των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Λονδίνο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη γοργή εξάπλωση ενός πολύ πιο μεταδοτικού στελέχους του ιού.

Με περισσότερα από 50.000 νέα κρούσματα covid-19 ημερησίως τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, τα νοσοκομεία ανακοίνωσαν ότι προετοιμάζονται για μεγάλη αύξηση των ασθενών και προειδοποίησαν ότι χρειάζονται περισσότερες κλίνες. Η ανακοίνωση αυτή έγινε λίγες ημέρες αφού το Royal London Hospital επεσήμανε στο προσωπικό του μέσω μέιλ ότι πλέον ασκεί “ιατρική των καταστροφών” και δεν μπορεί να παρέχει υψηλού επιπέδου φροντίδα στις μονάδες εντατικής θεραπείας.

Με την πρωτεύουσα της Βρετανίας να είναι μία από τις πλέον πληγείσες περιοχές της χώρας από το νέο στέλεχος του κορονοϊού, το οποίο μεταδίδεται έως και 70% πιο εύκολα, η κυβέρνηση αποφάσισε χθες να κλείσει όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Λονδίνου, παρά το γεγονός ότι μόλις δύο ημέρες νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι θα ανοίξουν κανονικά μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. “Η εκπαίδευση και η ευημερία των παιδιών παραμένει εθνική προτεραιότητα”, τόνισε ο υπουργός Παιδείας Γκάβιν Ουίλιαμσον. “Η επέκταση της τηλεκπαίδευσης σε περισσότερες περιοχές του Λονδίνου είναι πραγματικά το έσχατο μέτρο και μια προσωρινή λύση”.

Η Βρετανία είναι αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα της covid-19, με την επιδημία να έχει ήδη σκοτώσει περισσότερους από 74.000 ανθρώπους και να έχει καταβαραθρώσει την οικονομία. Πρόκειται για μία από τις πλέον πληγείσες χώρες παγκοσμίως, ενώ χθες Παρασκευή κατέγραψε 53.285 νέα κρούσματα και 613 θανάτους. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον συχνά δέχεται επικρίσεις για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, περιλαμβανομένης της καθυστερημένης απόφασής της να επιβάλει lockdown κατά το πρώτο κύμα της επιδημίας τον Μάρτιο.

Τα νοσοκομεία εκστρατείας που είχαν δημιουργηθεί σε χώρους όπως συνεδριακά κέντρα είχαν αποτελέσει επιτυχία, με τον στρατό να τα ανεγείρει μέσα σε λίγες ημέρες, αν και χρησιμοποιήθηκαν πολύ λίγο. Ωστόσο η ένωση νοσηλευτών προειδοποίησε ότι η χώρα δεν διαθέτει αρκετούς νοσηλευτές για να στελεχώσουν τα νοσοκομεία εκστρατείας, καθώς πολλοί έχουν και οι ίδιοι προσβληθεί από την covid-19 ή έχουν αναγκαστεί να τεθούν σε αυτοαπομόνωση έπειτα από επαφή τους με κρούσμα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου Sky News, οι μονάδες εντατικής θεραπείας σε τρία νοσοκομεία του Λονδίνου ήταν γεμάτες την παραμονή της πρωτοχρονιάς, γεγονός που ανάγκασε τη μεταφορά ασθενών σε άλλα νοσοκομεία.

Στο μεταξύ η AstraZeneca αναμένεται να είναι σε θέση ως τα μέσα Ιανουαρίου να παρέχει στη Βρετανία κάθε εβδομάδα περίπου δύο εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου που έχει αναπτύξει με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης κατά της covid-19, ανέφερε η εφημερίδα The Times. Επιπλέον η AstraZeneca εκτιμά ότι θα μπορέσει να προσφέρει δύο εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου στη Βρετανία ως την επόμενη εβδομάδα, πρόσθεσε η εφημερίδα επικαλούμενη μια ανώνυμη πηγή από την ομάδα της Οξφόρδης και της AstraZeneca. “Το σχέδιο είναι να αυξήσουμε τη διάθεση (των εμβολίων) αρκετά γρήγορα, ως την τρίτη εβδομάδα του Ιανουαρίου θα πρέπει να έχουμε φτάσει στα δύο εκατομμύρια (δόσεις) την εβδομάδα”, αναφερόταν στο άρθρο. Ο κυβέρνηση Τζόνσον έχει παραγγείλει 100 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου αυτού.