Κοινωνία

Τροχαίο με παράσυρση πεζού από μηχανή

Στο τροχαίο εμπλέκονται δύο ηλικιωμένοι. Ποια η κατάσταση του 67χρονου πεζού.

(φωτό αρχείου)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, επί της νέας παραλιακής οδού Ηγουμενίτσας.

Δίκυκλο όχημα με 73χρονο αλλοδαπό οδηγό παρέσυρε 67χρονο πεζό, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Ο 67χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας, για περαιτέρω εξετάσεις.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.