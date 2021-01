Κοινωνία

Μητροπολίτης Φθιώτιδας στον ΑΝΤ1: οι υγειονομικοί υπηρετούν την “ιεροσύνη με το λευκό ράσο” (βίντεο)

Ο Μητροπολίτης Συμεών μίλησε στον ΑΝΤ1 για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, για τη Θεία Κοινωνία και τα μέτρα που όλοι πρέπει να τηρούμε.