Φόροι: τι θα πληρώσουμε μέσα στο 2021

Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις πρέπει να πληρωθούν εντός του νέου έτους. Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι στους μισθούς τους με την έναρξη του 2021.

Ανατροπές στο χρονοδιάγραμμα πληρωμής των φόρων έφερε η πανδημία του κορονοϊού.

Έτσι, στα τέλη Ιανουαρίου και συγκεκριμένα έως τις 29 Ιανουαρίου θα πρέπει να πληρωθεί η έβδομη δόση του φόρου εισοδήματος, η πέμπτη δόση του ΕΝΦΙΑ και ο ΦΠΑ Δεκεμβρίου για διπλογραφικά βιβλία.

Στο τέλος του Φλεβάρη θα πρέπει να πληρωθεί η όγδοη δόση του φόρου εισοδήματος, η έκτη δόση του ΕΝΦΙΑ, ο ΦΠΑ Ιανουαρίου και τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Παράλληλα στις 26 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία για την κατάθεση πινακίδων και για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεές, γονικές παροχές που έληγαν εντός του μηνός Νοεμβρίου 2020 ή εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2020.

Έως τις 31 Μαρτίου 2021 θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη από τις πέντε δόσεις της εκκαθάρισης που έκανε ο ΕΦΚΑ στις εισφορές του 2019, ενώ έως τις 30 Απριλίου 2021 θα πρέπει να γίνει η πληρωμή όλων των φόρων που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πρώτης καραντίνας (Μάρτιος - Ιούνιος) για τις πληττόμενες επιχειρήσεις καθώς και ο ΦΠΑ που θα έπρεπε να πληρωθεί τον Νοέμβριο για τις επιχειρήσεις που υποχρεωτικά ανέστειλαν τη λειτουργία τους.

Αυξήσεις μισθών το 2021

Με αυξήσεις σε μισθούς, μειώσεις φόρων και νέα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων κάνει ποδαρικό το 2021. Ήδη από αυτόν τον μήνα οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα δουν αυξήσεις στον μισθό τους καθώς καταργείται για το 2021 η εισφορά αλληλεγγύης, αλλά παράλληλα μειώνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές για τους εργαζόμενους, μέτρο το οποίο καλύπτει και όσων η αμοιβή είναι μικρότερη από 1.000 ευρώ μηνιαίως.

Εντός του μήνα αναμένεται να ξεκινήσει και ο 5ος κύκλος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, με το 50% να αποτελεί επιδότηση. Για τους δικαιούχους, θα ληφθεί υπόψη η μείωση του τζίρου τους μήνες Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2020, θα αφαιρεθεί η ενίσχυση που έλαβαν μέσω του 4ου κύκλου, ενώ το ελάχιστο ποσό δανεισμού διατηρείται στα 1.000 ευρώ. Στις προϋποθέσεις και η διατήρηση των θέσεων εργασίας έως τον Ιούνιο του 2021.

Μέσα στον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο οι επιχειρήσεις που έχουν παραμείνει κλειστές από τις 16 Δεκεμβρίου θα καταβάλλουν μόλις το 20% του ενοικίου στον ιδιοκτήτη, κάτι που ισχύει και για τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση είναι σε αναστολή, αλλά και τις επιχειρήσεις που λειτούργησαν με click away. Όπως έχει ανακοινωθεί, οι ιδιοκτήτες θα αποζημιωθούν για το 60% του αρχικού ενοικίου. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που θεωρούνται πληττόμενες ωστόσο λειτουργούσαν, η μείωση του ενοικίου παραμένει στο 40%.

Για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myΘΕΡΜΑΝΣΗ. Η προθεσμία λήγει στις 11 του μηνός, ενώ φέτος εκτός από το πετρέλαιο θέρμανσης επιδοτούνται η χρήση φυσικού αερίου, υγραερίου, αλλά και καυσόξυλων ή pellet - μόνο για τις ορεινές περιοχές έως 2.500 κατοίκους.

Όσον αφορά στην κατάθεση πινακίδων πέντε κλικ αρκούν για να θέσουν οι ιδιοκτήτες τα οχήματά τους σε ακινησία. Η διαδικασία θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ myCAR η οποία πρόκειται να ανοίξει όταν δημοσιευθεί η σχετική απόφαση. Τα πέντε βήματα περιγράφει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τη διευκόλυνση των ιδιοκτητών οχημάτων και μπορείτε να τα βρείτε ΕΔΩ.

Επίσης, μετατίθεται για την 1/4/2021 η έναρξη της υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων-myDATA για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν από αυτή την ημερομηνία και έπειτα. Κατόπιν αιτημάτων φορέων της αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη τα γενικότερα προβλήματα εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί το 1ο τρίμηνο του 2021 ως επιπλέον χρόνος εκπαίδευσης και προσαρμογής των επιχειρήσεων στη λειτουργία του myDATA.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ προχώρησε και σε νέες παρατάσεις στις προθεσμίες για τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους για αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, εφόσον οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων εκδόθηκαν εντός του 2020.

Τέλος, όσον αφορά στο πακέτο μέτρων στήριξης, αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Ιανουάριο. Οι ανακοινώσεις αναμένονται αμέσως μετά τα Φώτα, καθώς πλέον θεωρείται δεδομένο ότι οι περιορισμοί θα συνεχιστούν και για ολόκληρο τον πρώτο μήνα του νέου έτους. Με βάση τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, το οικονομικό επιτελείο θα ανακοινώσει (και θα θεσμοθετήσει) τα μέτρα που θα έχουν άμεση εφαρμογή, αλλά ταυτόχρονα θα δώσει τα βασικά στοιχεία και του «οδικού χάρτη» της χρονιάς, ώστε επαγγελματίες και εργαζόμενοι να μπορούν να κάνουν με όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα τον προγραμματισμό τους για τον νέο χρόνο.