Κοινωνία

Πτώμα σε βαλίτσα: θρίλερ η υπόθεση της 38χρονης Κινέζας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έδειξε η νεκροψία - νεκροτομή στη σορό της άτυχης γυναίκας. Ποιοι αναμένεται να καταθέσουν πρώτοι. Τι δυσκολεύει τις Αρχές.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Με καταθέσεις από το περιβάλλον της 38χρονης Κινέζας, που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στα Βίλια, αλλά και με την εξέταση των ευρημάτων προσπαθούν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας να ανακαλύψουν ποιος σκότωσε τη γυναίκα.

Από τη νεκροψία - νεκροτομή δεν προέκυψε σαφής αιτία θανάτου λόγω της προχωρημένης σήψης. Έχουν ζητηθεί τοξικολογικές εξετάσεις, που πιθανώς να φέρουν στο “φως” κάποια στοιχεία, σε σχέση με το αν είχε καταστεί ανίκανη η γυναίκα να αντιδράσει ή όχι ή αν είχε πάρει κάτι ή της είχαν δώσει κάτι και είναι υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα πάντως με αστυνομικές πηγές, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. “Διαφορετικά δεν υπήρχε κανένας λόγος κάποιος να γδύσει το πτώμα, να το βάλει σε μία βαλίτσα και να πάει μέχρι τα Βίλια και να το κρύψει εκεί” αναφέρουν στον ΑΝΤ1 οι ίδιες πηγές. Η απουσία της σκηνής του εγκλήματος και ο χρόνος που παρήλθε μέχρι την αποκάλυψή του σίγουρα είναι στοιχεία που δυσκολεύουν τις Αρχές.

Οι ερευνητές της Ασφάλειας ήδη έχουν λάβει τα πρώτα στοιχεία για την υπόθεση από το τμήμα της Ομόνοιας, όπου είχε δηλωθεί η εξαφάνιση τού θύματος. Πρώτοι θα καταθέσουν οι συγκάτοικοι με τους αστυνομικούς να αναζητούν πληροφορίες για τα επαγγελματικά, τα προσωπικά και τα οικονομικά της 38χρονης, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν ποιος μπορεί να είχε κίνητρο να σκοτώσει τη γυναίκα από την Κίνα.

Οι συγκάτοικοι της 38χρονης την είδαν τελευταία φορά στις 17 Οκτωβρίου. Από την πρώτη στιγμή φοβήθηκαν ότι κάτι κακό της συνέβη, γιατί έφυγε χωρίς να πάρει μαζί της τα πράγματά της. Οι αστυνομικοί της Ομόνοιας από την αρχή είχαν δώσει προσοχή στην υπόθεση, καθώς πίστευαν ότι η γυναίκα δεν είχε κανέναν λόγο να εξαφανιστεί από τους οικείους της, χωρίς να τους ενημερώσει.