“Πρωινοί Τύποι” - Αποκλειστικό: ανοίγουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων (βίντεο)

Πρώτο κουδούνι για το 2021 σε όλα τα σχολεία και όχι μόνο στα δημοτικά "δείχνει" το ρεπορτάζ της εκπομπής του ΑΝΤ1. Όλα τα στοιχεία για τις ημερομηνίες.