Διαστημικός Γιάννης Αντετοκούνμπο: “άγγιξε” το τριπλ νταμπλ

Με το... δεξί μπήκαν οι Μπακς στο 2021, καθώς επιβλήθηκαν 126-96 των Σικάγο Μπουλς στο Μιλγουόκι και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 3 νίκες-3 ήττες. Προκειμένου να φτάσουν στην επιτυχία, τα «ελάφια» στηρίχθηκαν σε ακόμη ένα παιχνίδι στην ευστοχία τους από μακρινή απόσταση. Τρεις ημέρες μετά το ρεκόρ των 29 εύστοχων τριπόντων κόντρα στο Μαϊάμι, οι Μπακς είχαν 22/45 τρίποντα απέναντι στους «ταύρους», με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος για μια εύκολη επικράτηση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν σε ακόμη ένα παιχνίδι ο κορυφαίος του Μιλγουόκι, καθώς «άγγιξε» το τριπλ νταμπλ φίγκιουρ, αφού τελείωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους (8/14 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 10/18 βολές), 12 ριμπάουντ, οκτώ ασίστ, δύο κλεψίματα, δύο κοψίματα και δύο λάθη σε περίπου 28 λεπτά συμμετοχής. Στο μεταξύ, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έπαιξε 15 (και κάτι) λεπτά στον αγώνα και έμεινε άποντος, αφού τελείωσε το παιχνίδι με 0/2 τρίποντα, ένα ριμπάουντ, δύο ασίστ, ένα κλέψιμο και δύο λάθη.

Στο μεταξύ, χάρη σε ένα σερί 9-0 στα τελευταία 2,5 λεπτά του αγώνα, οι Λέικερς νίκησαν 109-103 τους Σπερς στο Σαν Αντόνιο. Οι «λιμνάνθρωποι» είχαν σε εξαιρετική βραδιά τους Άντονι Ντέιβις (34 πόντοι, 11 ριμπάουντ και πέντε ασίστ) και ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος έγινε ο τέταρτος γηραιότερος παίκτης που σημείωσε τριπλ νταμπλ φίγκιουρ, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Από εκεί και πέρα, ο Κρις Πολ, ο οποίος πέτυχε 21 πόντους, «υπέγραψε» τη νίκη 106-103 του Φοίνιξ επί των Νάγκετς στο Ντένβερ, η οποία είναι η τέταρτη σερί για τους Σανς στην τρέχουσα σεζόν. Ο γκαρντ των «ήλιων» ευστόχησε σε δίποντο για το 104-100, 7.3 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα, ενώ στα 2.9 δεύτερα για το τέλος διαμόρφωσε με 2/2 βολές το τελικό 106-103, αφού ο Τζαμάλ Μάρεϊ δεν βρήκε στόχο στο τρίποντο για την ισοφάριση που επιχείρησε στα εννέα δέκατα του δευτερολέπτου πριν από τη λήξη.

Συνοπτικά, στους αγώνες για το ΝΒΑ που έγιναν τα ξημερώματα, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Σάρλοτ-Μέμφις 93-108

Ντιτρόιτ-Βοστώνη 96-93

Ντάλας-Μαϊάμι 93-83

Μπρούκλιν-Ατλάντα 96-114

Μιλγουόκι-Σικάγο 126-96

Μινεσότα-Ουάσινγκτον 109-130

Σαν Αντόνιο-Λ.Α. Λέικερς 103-109

Ντένβερ-Φοίνιξ 103-106

Γιούτα-Λ.Α. Κλίπερς 106-100

Γκόλντεν Στέιτ-Πόρτλαντ 98-123