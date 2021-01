Κοινωνία

Κακοκαιρία: Έρχονται βροχές, χιόνια και μποφόρ

Ισχυρές βροχές και μποφόρ θα σαρώσουν την χώρα. Πού και πότε θα "χτυπήσει" κακοκαιρία.

Επιδείνωση του καιρού θα σημειωθεί από το απόγευμα του Σαββάτου και από τα νοτιοδυτικά, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με παράλληλη επικράτηση νοτιοανατολικών ανέμων και μεταφορά σκόνης από την Αφρική.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Σάββατο 2 Ιανουαρίου σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα αναμένονται νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές τοπικού χαρακτήρα σε αρκετές περιοχές και κυρίως στο Αιγαίο. Από το απόγευμα στα δυτικά και νότια οι βροχές θα αποκτήσουν πιο γενικευμένο χαρακτήρα και μέχρι το βράδυ θα ενταθούν, συνοδευόμενες από καταιγίδες.

Χιόνια θα πέσουν κυρίως από το βράδυ στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ορεινά. Τις πρωινές και νυκτερινές ώρες η ορατότητα θα είναι σε πολλές περιοχές περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικά πυκνές ομίχλες, ενώ παγετός θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -6 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από -2 έως 14, στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία από -2 έως 15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 16 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 7 έως 17, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 6 έως 16 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και 6-7 μποφόρ στο Ιόνιο.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν και προς το βράδυ θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστούν ομίχλες, κυρίως στα ανατολικά του νομού, ενώ σχετικά αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης . Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες έως ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις που δε θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν, με αυξημένη πιθανότητα τοπικών βροχών αργά το βράδυ. Τις πρωινές ώρες θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 4 έως 14 βαθμούς, αλλά περιφερειακά της πόλης οι ελάχιστες θα είναι 5-6 βαθμούς χαμηλότερες.