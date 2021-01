Οικονομία

Lockdown: “Παράθυρο” για άνοιγμα του λιανεμπορίου - Τι θα γίνει με την εστίαση

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για άνοιγμα του εμπορίου σε "ζώνες" αφήνει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τι είπε για την εστίαση. Πώς σχολιάζει τα σενάρια ανασχηματισμού.

Καμία συζήτηση για άνοιγμα της εστίασης, δεν αποκλείεται όμως να ανοίξει το λιανεμπόριο ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα κάθε περιοχής

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανοίξει το λιανεμπόριο σε ζώνες άφησε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ . Ήταν κάθετος πάντως ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει συζήτηση για άνοιγμα της εστίασης.

«Το ενδεχόμενο να ανοίξει το λιανεμπόριο σε ζώνες δεν έχει αποκλειστεί, κι αναλόγως της εξελίξεως της πανδημίας θα το δούμε. Στην προηγούμενη φάση δεν ήταν εφικτό... Αν οι γιατροί μας πούνε ‘ότι εκεί μπορούμε να ανοίξουμε με ασφάλεια’, θα το κάνουμε» επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε πάντως ότι στην παρούσα φάση ξεφύγαμε το τρίτο κύμα της πανδημίας, και είμαστε στην καλύτερη θέση στην Ευρώπη μετά τη Φινλανδία , όχι όμως χωρίς κόστος σε θανάτους και στην οικονομία. «Αυτό που κερδίσαμε μπορεί να χαθεί σε δύο 24ωρα. Όποιος ξεθάρρεψε είναι μέσα σε θύελλα, επομένως πρέπει να κινηθούμε με εξαιρετικά προσεκτικά βήματα για να μην επιτρέψουμε στο τρίτο κύμα να πλήξει και την Ελλάδα όπως την υπόλοιπη Ευρώπη... Η πανδημία δεν έφυγε, είναι εδώ» προειδοποίησε.

Αγορές εντός καταστήματος με ραντεβού

«Θα εξαρτηθούν από την πανδημία οι αγορές εντός καταστήματος με ραντεβού» διευκρίνισε ο υπουργός Ανάπτυξης.

«Θα έχουμε συζήτηση με την επιτροπή τις επόμενες μέρες. Η μεγαλύτερη αγωνία μου είναι να μην έρθει στην Ελλάδα το τρίτο κύμα που είναι χειρότερο του δεύτερο. Θα ακολουθήσουμε στρατηγική πλήρους ελέγχου της πανδημίας». «Αν πετύχουμε μεγάλη μείωση κρουσμάτων, θα έχουμε μεγαλύτερο ευελιξία» πρόσθεσε.

«Η παράδοση εκτός πήγε πάρα πολύ καλύτερα απ’ ό,τι περίμεναν, γι’ αυτό σταμάτησαν οι γκρίνιες». «Έχουμε σενάριο για το πώς θα μπορέσει να μετεξελιχθεί ο τρόπος των αγορών μας σε περίπτωση που η πανδημία έχει ηπιότερη φάση» δήλωσε δε.

Επιπλέον ανακουφιστικά μέτρα

«Θα σχεδιάσουμε στο ΥΠΑΝΕ χρηματοδοτικά εργαλεία ad hoc για τις περιοχές σε παρατεταμένη καραντίνα. Οι περιοχές που έχουν δεχθεί επιπλέον περιοριστικά μέτρα θα πρέπει να τύχουν και επιπλέον μέτρων στήριξης όπως στη Δυτική Αττική και τη Δυτική Μακεδονία» δεσμεύθηκε ο κ. Γεωργιάδης.

Έκανε λόγο για επιπλέον ανακουφιστικά μέτρα, «καθώς για το μέτρο των επιταγών υποτίθεται ότι η αγορά θα λειτουργούσε Δεκέμβριο, μπήκαμε Ιανουάριο και η αγορά ακόμα βρίσκεται σε καραντίνα».

«Δε θα αφήσουμε κανέναν να καταστραφεί για τα δάνειά του μέσα στην καραντίνα» διαβεβαίωσε. «Όσοι μπορούν να είναι συνεπείς πρέπει να είναι» υπογράμμισε πάντως ο υπουργός.



«Μεγάλη μείωση σε φόρους και εισφορές»

«H κυβέρνηση του Μητσοτάκη, παρά την κρίση, ακολουθεί πιστά το προεκλογικό της πρόγραμμα. Από 1ης Ιανουαρίου έχουμε μεγάλη μείωση σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε ως αντιπολίτευση το νόμο για στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και την ελάφρυνση των εργαζομένων, ενώ ως κυβέρνηση έγδαρε όλο τον κόσμο με υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές με το νόμο Κατρούγκαλου» επισήμανε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Από την κατάργηση την εισφοράς αλληλεγγύης έχουμε νέα αύξηση εισοδημάτων. Έχουμε αύξηση στα εισοδήματα των Ελλήνων εν μέσω αυτής της συμφοράς» τόνισε.

«100% εκτέλεση του ΠΔΕ»

Δήλωσε ότι «κλείσαμε το 2020 με 100% εκτέλεση του ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων), και του εθνικού σκέλους και του συγχρηματοδοτούμενου, είναι η πρώτη φόρα που το πτωχαίνει αυτό η Ελλάδα από την ένταξη της στην ΕΟΚ, ξοδέψαμε σε απόλυτο αριθμό το μεγαλύτερο ποσό 10,6 δισ. ευρώ που μπήκαν στην οικονομία μέσω του ΥΠΑΝΕ, κλείσαμε τα στόματα των θεσμών που λέγανε ότι ‘δεν μπορείτε να ξοδέψετε τα λεφτά που έχετε’».

Σενάρια ανασχηματισμού

«Κάποτε γίνεται ανασχηματισμός, πάντα γίνεται κάποιος ανασχηματισμός, μου είναι αδιάφορο, δεν το συζητώ με τον πρωθυπουργό δεν είναι δική μου δουλειά» σχολίασε για τα σενάρια αλλαγών στην κυβέρνηση.