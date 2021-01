Αθλητικά

Ολυμπιακός σε Ελαμπντελαουί: η σκέψη όλων μας είναι μαζί σου

Αγωνία μετά τον τραυματισμό του από πυροτέχνημα που έσκασε στα χέρια του.

Τη στήριξη όλων των μελών της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον Ομάρ Ελαμπντελαουί εξέφρασε μέσω Instagram ο υπεύθυνος επικοινωνίας της «ερυθρόλευκης» εταιρείας, Νίκος Γαβαλάς.

Υπενθυμίζεται ότι ο μέχρι πρότινος άσος των Πειραιωτών και νυν παίκτης της Γαλατασαράι τραυματίστηκε στο πρόσωπο, τα μάτια και το χέρι, όταν πυροτέχνημα έσκασε στα χέρια του.

«Λίγο πριν σε αποχαιρετήσουμε, στο ταξίδι της επιστροφής από το Γουλβερχάμπτον. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί σου. Και θα σε δούμε ξανά να χαμογελάς» αναφέρει η σχετική ανάρτηση για τον 29χρονο Νορβηγό δεξιό μπακ-χαφ.