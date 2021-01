Υγεία - Περιβάλλον

Εκατόμβη νεκρών πουλιών από βεγγαλικά (εικόνα)

Φρίκη και οργή προκαλεί η εικόνα με εκατοντάδες νεκρά πουλιά από την αλόγιστη χρήση πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών.

Φρίκη και οργή προκαλεί η εικόνα που δημιούργηθηκ στη Ρώμη μετά την αλλαγή του έτους με εκατοντάδες νεκρά πουλιά στους δρόμους από την αλόγιστη χρήση πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών.

Οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων κάνουν λόγο για «σφαγή» την ίδια ώρα που εκατοντάδες πουλιά κείτονται νεκρά στο δρόμο κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ρώμης. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία θανάτου, ωστόσο η Παγκόσμια Οργάνωση για την Προστασία των Ζώων OIPA ανέφερε ότι σχετίζεται με τον θόρυβο των πυροτεχνημάτων που έπεσαν στη γειτονιά, όπου πολλά πουλιά έχουν τις φωλιές τους.

«Μπορεί να πέθαναν από φόβο. Μπορεί να πετούσαν μαζί και το ένα να έπεσε στο άλλο ή να χτύπησαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια» δήλωσε εκπρόσωπος της οργάνωσης. Τα πυροτεχνήματα κάθε χρόνο προκαλούν κάθε χρόνο στρες και τραυματισμούς σε άγρια και κατοικίδια ζώα, υποστηρίζει η οργάνωση.