Κόσμος

“Ματωμένος” γάμος: Σκοτώθηκαν καλεσμένοι και τραυματίστηκαν παιδιά

Μακελειό από ρουκέτα σε γάμο στην Υεμένη.

Πέντε γυναίκες σκοτώθηκαν από τη ρίψη ρουκέτας εναντίον αίθουσας όπου πραγματοποιούνταν γάμος το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο στη Χοντέιντα, στη νοτιοδυτική Υεμένη, ανακοίνωσαν αυτόπτες μάρτυρες και τοπικός αξιωματούχος.

Η ρουκέτα έπληξε την αίθουσα εκδηλώσεων που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο της Χοντέιντα, στη γραμμή του μετώπου μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των σιιτών ανταρτών Χούτι που ελέγχουν την παράκτια πόλη αυτή που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

Οι δύο πλευρές επέρριψαν η μία στην άλλη την ευθύνη για την επίθεση.

Ο στρατηγός Σαντίκ Ντούιντ, εκπρόσωπος της επιτροπής στη μικτή επιτροπή που έχει συσταθεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για να εποπτεύει την τήρηση της εκεχειρίας στη Χοντέιντα, χαρακτήρισε την έκρηξη, που προκάλεσε τον τραυματισμό επτά ανθρώπων ανάμεσά τους και παιδιά, χαρακτήρισε “ένα επονείδιστο έγκλημα των Χούτι εναντίον αμάχων”.

“Καταδικάζουμε αυτό το επονείδιστο έγκλημα που διέπραξαν οι Χούτι, οι οποίοι στοχοθέτησαν αυτή την αίθουσα εκδηλώσεων”, κατήγγειλε ο Ντούιντ.

Ο κυβερνήτης της Χοντέιντα τον οποίο έχουν διορίσει οι Χούτι, ο Μοχάμεντ Αγιάς, από την πλευρά του επέρριψε την ευθύνη για την επίθεση στις κυβερνητικές δυνάμεις. “Οι εχθρικές δυνάμεις διαπράττουν εγκλήματα και δεν διστάζουν να επιρρίψουν την ευθύνη σε άλλους”, κατήγγειλε στο τηλεοπτικό δίκτυο al Massirah που ελέγχεται από τους Χούτι.

Στις 13 Ιουνίου 2018 οι φιλοκυβερνητικές δυνάμεις, με τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, εξαπέλυσαν μια εκστρατεία για την ανακατάληψη της Χοντέιντα, βασικό λιμάνι εισόδου της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Υεμένη.

Στις 13 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους ο ΟΗΕ ανακοίνωσε τη συναψη συμφωνίας για την προσωρινή κατάπαυση των εχθροπραξιών, κυρίως στη Χοντέιντα, έπειτα από συνομιλίες μεταξύ της κυβέρνησης της Υεμένης και των Χούτι στη Σουηδία.

Η εκεχειρία τηρείται λίγο ως πολύ μέχρι σήμερα.

Την Τετάρτη σημειώθηκε στην Υεμένη μια μεγάλη επίθεση στο αεροδρόμιο του Άντεν, την ώρα που έφτανε στην προσωρινή πρωτεύουσα της χώρας η νέα κυβέρνηση.

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση αυτή, για την οποία η κυβέρνηση κατηγόρησε τους Χούτι, οι οποίοι όμως δεν έχουν αναλάβει επισήμως την ευθύνη.

Ο παρατεταμένος πόλεμος στην Υεμένη έχει βυθίσει τη χώρα, την πιο φτωχή της αραβικής χερσονήσου, στη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, εκατομμύρια εκτοπισμένους και έναν πληθυσμό στα πρόθυρα του λιμού.