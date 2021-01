Πολιτική

Οι έκτακτες ανακοινώσεις Πέτσα για τον κορονοϊό (βίντεο)

Οι ανακοινώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για τα αυστηρότερα μέτρα που θα ισχύσουν από την Κυριακή. Ποιος ο στόχος. Ποια καταστήματα κλείνουν.