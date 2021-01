Κόσμος

Ποια χώρα κατήργησε την θανατική ποινή

Ποια χώρα έβαλε τέλος στην εσχάτη των ποινών.

Καταργήθηκε η θανατική ποινή στο Καζακστάν, έπειτα από μορατόριουμ που είχε τεθεί στις εκτελέσεις εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, ανακοίνωσε σήμερα η προεδρία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στον επίσημο ιστότοπό του, ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ- Τζομάρτ Τοκάγεφ υπέγραψε την επικύρωση ενός πρωτοκόλλου που περιλαμβάνεται στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο απαγορεύει τις εκτελέσεις.

Το κοινοβούλιο της χώρας το είχε εγκρίνει πέρυσι.

Οι εκτελέσεις στο Καζακστάν έχουν ανασταλεί από το 2003, όμως τα δικαστήρια εξακολουθούσαν να καταδικάζουν σε θάνατο κατηγορούμενους για κάποια εγκλήματα, κυρίως όσα σχετίζονται με την τρομοκρατία.

Ένας άνδρας που είχε σκοτώσει οκτώ αστυνομικούς και δύο πολίτες σε μακελειό στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Αλμάτι, το 2016 είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Πλέον η ποινή αυτή μετατρέπεται σε ισόβια κάθειρξη.

Μεταξύ των πρώην σοβιετικών χωρών, μόνο η Λευκορωσία εφαρμόζει τη θανατική ποινή. Στη Ρωσία έχει καταργηθεί ντε φάκτο, χωρίς όμως να έχει απαγορευθεί ρητά.