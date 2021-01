Κοινωνία

Lockdown: κλειστές οι εκκλησίες τα Θεοφάνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από πότε και για πόσο διάστημα θα μείνουν κλειστές οι εκκλησίες. Τι θα ισχύσει για τον καθιερωμένο Αγιασμό των υδάτων.

Αυστηροποίηση των μέτρων για τον κορονοϊό ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, με στόχο να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια στις 11 Ιανουαρίου. Έτσι, από αύριο και έως τις 11 του μήνα αναστέλλεται η λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που είχαν σταδιακά επιτραπεί πριν από τα Χριστούγεννα. Ένα εκ των μέτρων που αποφασίστηκε είναι και το κλείσιμο των εκκλησιών για τους πιστούς, κατά το διάστημα αυτό. Έτσι, την ημέρα των Θεοφανίων δεν θα γίνει ο καθιερωμένος Αγιασμός των υδάτων σε εξωτερικούς χώρους. Μετά τις 11 Ιανουαρίου θα επιτρέπεται ξανά η παρουσία πιστών για τις Κυριακάτικες λειτουργίες με τους κανόνες που ίσχυαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.