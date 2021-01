Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για lockdown: η κοινωνία δεν αντέχει τις παλινωδίες Μητσοτάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πυρά" στην κυβέρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ για τις ανακοινώσεις Πέτσα περί σκληρότερου lockdown έως τις 11 Ιανουαρίου. Τι λέει για το άνοιγμα των σχολείων.

Επίθεση στην κυβέρνηση, με αφορμή τις ανακοινώσεις του Στέλιου Πέτσα, για αυστηρότερο lockdown έως τις 11 Ιανουαρίου, εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η κοινωνία δεν αντέχει άλλο τις παλινωδίες του πρωθυπουργού.

"Η κυβέρνηση, έπειτα από δυο μήνες lockdown, συνεχίζει στον δρόμο της αποτυχίας με την πανδημία έκτος ελέγχου. Μέσα στον πανικό της, αντιμετωπίζει την κοινωνία ως διακόπτη που ανοιγοκλείνει, χωρίς κανένα σχέδιο. Αρνείται την ενίσχυση του ΕΣΥ, τα μαζικά δωρεάν τεστ για τους πολίτες, την απαραίτητη επίταξη ιδιωτικών κλινικών. Συνεχίζει να μην λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας" τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει:

"Προγραμματίζει άνοιγμα των σχολείων για άλλη μια φορά χωρίς να ακούει τους ειδικούς, χωρίς τα απαραίτητα μέτρα και τεστ για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Το μόνο που κάνει είναι να κατηγορεί τους πολίτες για τη δική της αποτυχία. Περιοριστικά μέτρα χωρίς σχέδιο, χωρίς ενίσχυση του συστήματος υγείας και χωρίς οικονομική ενίσχυση της κοινωνίας είναι καταδικασμένα να αποτύχουν. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο τις παλινωδίες του κ. Μητσοτάκη".