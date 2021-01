Τοπικά Νέα

Lockdown: σύλληψη νεαρού για πάρτι σε σπίτι

Χειροπέδες και πρόστιμο σε έναν 18χρονο που αψήφησε τα μέτρα. Πόσα άτομα εντοπίστηκαν στο σπίτι του. Πώς ανακάλυψε το πάρτι η αστυνομία.

Έναν 18χρονο συνέλαβαν τα ξημερώματα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος είχε διοργανώσει πάρτι στο σπίτι όπου διέμενε, παρά τις σχετικές απαγορεύσεις.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του νεαρού μετά από καταγγελία και όπως διαπίστωσαν, εντός της οικίας του υπήρχαν συνολικά δέκα άτομα.

Στον 18χρονο επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης, ενώ στα υπόλοιπα εννέα άτομα που εντοπίστηκαν στο σπίτι επιβλήθηκαν πρόστιμα των 300 ευρώ στο καθένα.

Πηγή: thestival.gr