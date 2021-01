Πολιτική

ΚΙΝΑΛ για lockdown: έλλειψη στρατηγικής και ανεπάρκεια από την κυβέρνηση

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, έκανε λόγο για "κυβέρνηση ράβε-ξήλωνε".

Τις νέες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για αυστηρότερο lockdown, από αύριο Κυριακή και έως τις 11 Ιανουαρίου, σχολίασε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, ο οποίος έκανε λόγο για "κυβέρνηση ράβε-ξήλωνε". "Η κυβέρνηση συνεχίζει να κινείται χωρίς ξεκάθαρο σχέδιο, μπερδεύοντας τους πολίτες, οδηγώντας σε αδιέξοδο επαγγελματίες και καταναλωτές. Για ακόμη μια φορά, δείχνει έλλειψη στρατηγικής και ανεπάρκεια" τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: "Η επίμονη της, δε, στα οριζόντια μέτρα σε όλη την επικράτεια, είναι λάθος. Μόνη λύση η πρόταση του Κινήματος Αλλαγής για το ασφαλές άνοιγμα, μετά από μαζικά τεστ".