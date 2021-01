Οικονομία

Νέα NOTAM για είσοδο στην Ελλάδα ταξιδιωτών από χώρες εκτός ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται η απαγόρευση εισόδου στην χώρα μη Ευρωπαίων Πολιτών. Ποιοι εξαιρούνται από την αεροπορική οδηγία.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ενημερώνει το επιβατικό κοινό για την τροποποίηση της αεροπορικής οδηγίας που προβλέπει απαγόρευση εισόδου στην χώρα μη Ευρωπαίων Πολιτών (Non EU Citizens) και θα ισχύει έως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 7 Ιανουαρίου 2021.

Ειδικότερα, η notam προβλέπει απαγόρευση εισόδου στην χώρα μη Ευρωπαίων Πολιτών (Non EU Citizens). Από την αεροπορική οδηγία εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι των ακόλουθων 9 χωρών: Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σιγκαπούρη.

Από την συγκεκριμένη αεροπορική οδηγία σε σχέση με την προϋπάρχουσα τοποθετήθηκε στην κατηγορία των τρίτων χωρών το Ην. Βασίλειο λόγω του Βrexit και παράλληλα προστέθηκε στην λίστα των εξαιρέσεων με τις επιτρεπόμενες τρίτες χώρες, όπου οι ταξιδιώτες μπορούν να εισέρθουν αεροπορικώς στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι επιβάτες που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια με πτήσεις από το εξωτερικό για το χρονικό διάστημα έως και τις 7 Ιανουαρίου 2021 υπόκεινται σε υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατ’ οίκον ή στον τόπο προσωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα PLF, για τρεις (3) ημέρες. Ενώ για το Ηνωμένο Βασίλειο ισχύει καραντίνα 10 ημερών. Προκειμένου να βγουν από την καραντίνα οι αφιχθέντες από το Ην. Βασίλειο θα πρέπει να υποβληθούν σε νέο PCR τεστ όταν συμπληρωθεί το 10ήμερο, το οποίο να είναι αρνητικό για να γίνει η άρση του υποχρεωτικού προληπτικού περιορισμού.

Επίσης συνεχίζει να ισχύει η υποχρέωση όλων των ταξιδιωτών από το εξωτερικό συμπεριλαμβανομένων και των ταξιδιωτών από το Ην. Βασίλειο να έχουν αρνητικό μοριακό (PCR) τεστ 72 ωρών και να συμπληρώνουν υποχρεωτικά την φόρμα PLF προκειμένου να εισέρθουν στην Ελληνική Επικράτεια. Παράλληλα όλοι οι επιβάτες που εισέρχονται στην Ελλάδα με πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπόκεινται και σε rapid test.

Για όλες τις αεροπορικές οδηγίες έως την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 ισχύουν οι εξαιρέσεις ως έχουν από τις προϋπάρχουσες notam.